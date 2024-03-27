Попенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенко Анатолий

Место рождения

г.Кривой Рог, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попенко Иван Тимофеевич

Мать: Попенко Татьяна

г.Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попенко Ирина Петровна

Russia, Samarskaya oblast, Tolyatti
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попенко Ирина Петровна

Смерть
2006
Запорожье, Украина
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