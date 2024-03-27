Попенко Анатолий
Место рожденияг.Кривой Рог, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попенко Иван Тимофеевич
Мать: Попенко Татьяна
г.Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
12.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попенко Ирина Петровна
Russia, Samarskaya oblast, Tolyatti
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попенко Ирина Петровна
Смерть
2006
Запорожье, Украина