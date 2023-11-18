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Бедненко Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1953

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Жульев Иван Петрович

Мать: Жульева Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Волнушкина Алла Викторовна

Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1976

Дочь: Писклова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1976

Сын: Бедненко Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Нарыкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Самсонов Виктор Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедненко Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
2019
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