Бедненко Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1953
Дата смерти2019
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Отец: Жульев Иван Петрович
Мать: Жульева Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Волнушкина Алла Викторовна
Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1976
Дочь: Писклова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1976
Сын: Бедненко Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Бедненко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Нарыкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Самсонов Виктор Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
2019