Зиатдинов Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиатдинов Рашид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2020
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: короновирус
Похороны
Неизвестно

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