Афанасий Кондратьев
Место рождениясело Флоровское в Юхти, Углического уезда
Дата рождения1745
Дата смертиДо 1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Афанасий Кондратьевич (1745 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Кондратия Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Евдокия Яковлевна (1748-?)1 , дочь дьякон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Флоровского в Юхти Угличского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дубровский Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Дубровский) Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дубровский) Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неизвестно Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
До 1808