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Афанасий Кондратьев

Место рождения

село Флоровское в Юхти, Углического уезда

Дата рождения

1745

Дата смерти

До 1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Афанасий Кондратьевич (1745 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Кондратия Михайловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Евдокия Яковлевна (1748-?)1 , дочь дьякон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Флоровского в Юхти Угличского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дубровский Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Дубровский) Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дубровский) Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Неизвестно Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Смерть
До 1808

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