Михайлова-Карачун Просковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова-Карачун Просковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карачун Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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