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Столяров Владимир Степанович

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Место рождения

Некрасово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.05.1949

Дата смерти

28.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949

Отец: Столяров Тест Два

Мать: не указана

Некрасово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1969

Сын: Столяров Сергей Владмирович

Мать ребёнка: Столярова Валентина Васильевна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столярова Валентина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Валентина Васильевна

Смерть
28.09.2010
Тверь, город Тверь, Тверская область
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