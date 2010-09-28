Столяров Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения14.05.1949
Дата смерти28.09.2010
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949
Отец: Столяров Тест Два
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1969
Сын: Столяров Сергей Владмирович
Мать ребёнка: Столярова Валентина Васильевна
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столярова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2010