Мамонтов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Мамонтов Константин Викторович

Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Мамонтова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Мамонтова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

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