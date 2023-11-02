Мамонтов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1971
Сын: Мамонтов Константин Викторович
Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Мамонтова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Мамонтова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
Бракосочетание
Неизвестно