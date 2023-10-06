Кованько Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1763
Дата смерти26.02.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1794
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1795
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1796
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1797
Сын: Кованько Николай Федорович
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Щелкан Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елисавета Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1808
Сын: Кованько Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Блинова Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Воеводская Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Даниил Федорович
Мать ребёнка: Кованько Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кованько Анна Николаевна
Смерть
26.02.1824