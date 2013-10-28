Корбаков Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1922
Дата смерти28.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1946 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 2013
Смерть
28.10.2013