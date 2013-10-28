Корбаков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корбаков Владимир Николаевич

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Место рождения

Казариново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.06.1922

Дата смерти

28.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Казариново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.10.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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