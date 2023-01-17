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Свиридов Фёдор Парменович

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Место рождения

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.05.1911 ст.

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911 ст.

Отец: Свиридов Пармен Тарасович

Мать: Свиридова Ксения Евстафиевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1933

Жена: Свиридова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
24.06.1934

Дочь: Головня Фаина Федоровна

Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Сын: Свиридов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.03.1940

Дочь: Свиридова Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
19.08.1943
Деревково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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