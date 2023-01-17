Свиридов Фёдор Парменович
Место рождения
Дата рождения14.05.1911 ст.
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911 ст.
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
24.06.1934
Дочь: Головня Фаина Федоровна
Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1937
Сын: Свиридов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
03.03.1940
Дочь: Свиридова Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Свиридова Александра Семёновна
Смерть
19.08.1943
Деревково, Старорусский муниципальный район, Новгородская область