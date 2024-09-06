Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения03.07.1901
Дата смерти28.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1921
Дочь: (Горохов) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
15.07.1923
Дочь: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
15.08.1925
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
28.02.1930
Дочь: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
15.07.1933
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
17.04.1939
Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Смерть
28.05.1939
Причина смерти: осложнения после родов