Горохова (Киселева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

03.07.1901

Дата смерти

28.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
08.08.1921

Дочь: (Горохов) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
15.07.1923

Дочь: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Горохов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
28.02.1930

Дочь: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
15.07.1933

Сын: Горохов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
17.04.1939

Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Смерть
28.05.1939
Причина смерти: осложнения после родов

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