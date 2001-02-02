(Сайдашева) Нахиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Неизвестный
Рождение ребёнка
04.08.1960
с. Кара-Су, Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1967
Рождение ребёнка
31.12.1968
Рождение ребёнка
04.10.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камиль
Смерть
Неизвестно