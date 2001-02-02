(Сайдашева) Нахиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашева) Нахиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестный

Рождение ребёнка
04.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камиль

с. Кара-Су, Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камиль

Рождение ребёнка
31.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камиль

Рождение ребёнка
04.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камиль

Смерть
Неизвестно
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