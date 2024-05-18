Охотник Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1951
Отец: Охотник Дмитрий Антонович
Мать: Бородич Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1969
Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Охотник Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
07.02.1983
Дочь: Шахторина (Охотник) Олеся Васильевна
Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна