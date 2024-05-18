Охотник Василий Дмитриевич 25.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охотник Василий Дмитриевич

Место рождения

Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1951

Отец: Охотник Дмитрий Антонович

Мать: Бородич Мария Петровна

Тюхтет, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1969

Сын: Охотник Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Охотник Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
07.02.1983

Дочь: Шахторина (Охотник) Олеся Васильевна

Мать ребёнка: Охотник (Шелехова) Татьяна Леонидовна

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