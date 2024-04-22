Екимов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Екимов Василий
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екимова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Екимова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна
Смерть
Неизвестно