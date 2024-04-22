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Екимов Сергей Васильевич

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Екимов Василий

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Жена: Екимова Александра Максимовна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Екимов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екимова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Екимов Никандр Сергеевич

Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Екимова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Екимова Александра Максимовна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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