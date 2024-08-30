Алешина Марья Андреевна
Место рождениядер. Большой двор Череповецкого уезда Новгородской губ-нии
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Андрей Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
02.09.1849
Дочь: (Алешина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1851
Дочь: (Алешина) Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1856
Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1857
Дочь: (Алешина) Катерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич