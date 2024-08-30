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Алешина Марья Андреевна

Место рождения

дер. Большой двор Череповецкого уезда Новгородской губ-нии

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андрей Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Алешин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1849

Дочь: (Алешина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1851

Дочь: (Алешина) Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1856

Сын: Алешин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1857

Дочь: (Алешина) Катерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Алешин Афанасий Васильевич

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