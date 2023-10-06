Васильева (Садовская) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Ковалевский Владимир
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Макарова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалевский Владимир
Смерть
Неизвестно