Васильева (Садовская) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Садовская) Вера Яковлевна

Васильева (Садовская) Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Садовский Яков Александрович

Мать: Садовская Фелициата Александровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Ковалевский Владимир

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Макарова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close