Странник .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантолоне .
Мать ребёнка: Ху Арлекино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фремине .
Мать ребёнка: Ху Арлекино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лайла .
Мать ребёнка: Ху Арлекино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линнет .
Мать ребёнка: Ху Арлекино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ху Арлекино