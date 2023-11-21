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Сагайдак неизвестно Владимирович
Сагайдак неизвестно Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Мужской
Отец
Сагайдак Владимир
Мать
Сагайдак (Баширова) Светлана Узбековна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Сагайдак Владимир
Мать:
Сагайдак Светлана Узбековна
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