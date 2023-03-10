(Голева) Наталья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Наталья Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Голев Филимон Тимофеев

Мать: Настасья Тимофеева

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