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(Голева) Наталья Филимонова
(Голева) Наталья Филимонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1791
Пол
Женский
Отец
Голев Филимон Тимофеев
Около 1764 г.р.
Мать
(Голева) Настасья Тимофеева
Около 1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец:
Голев Филимон Тимофеев
Мать:
Настасья Тимофеева
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