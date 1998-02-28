Яковлева (Сизова) Александра Викторовна
Место рожденияКостромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Дата рождения28.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1998
Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Бракосочетание
21.09.2018
Рождение ребёнка
17.04.2020
Дочь: Яковлева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.2022
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Алексеевич