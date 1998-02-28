Яковлева (Сизова) Александра Викторовна 28.02.1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева (Сизова) Александра Викторовна

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Место рождения

Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово

Дата рождения

28.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1998

Отец: Сизов Виктор Валентинович

Мать: Сизова (Куимова) Галина Анатольевна

Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Бракосочетание
21.09.2018

Муж: Яковлев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.04.2020

Дочь: Яковлева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.2022

Сын: Яковлев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Алексеевич

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