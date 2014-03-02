Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна

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Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

17.06.1938

Дата смерти

02.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1938

Отец: Калашников Семён Дементьевич

Мать: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1956

Муж: Семенюк Василий Тихонович

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Маловладимировский с/с
Рождение ребёнка
02.08.1957

Сын: Семенюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Семенюк Василий Тихонович

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Бракосочетание
1967

Муж: скрыто настройками приватности

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Смерть
02.03.2014
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Похороны
04.03.2014
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище

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