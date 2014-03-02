Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна
Место рождения
Дата рождения17.06.1938
Дата смерти02.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1938
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1956
Маловладимировский с/с
Рождение ребёнка
02.08.1957
Сын: Семенюк Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Семенюк Василий Тихонович
Бракосочетание
1967
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.2014
Похороны
04.03.2014
Местное кладбище