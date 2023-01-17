Блинова (Маркова) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Маркова) Агафия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Меркушева Пелагея Агеевна

Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович

Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Бабкина Родион Агеевна

Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Дрягина Татьяна Агеевна

Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Блинов Калина Аггеев

Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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