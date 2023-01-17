Блинова (Маркова) Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Меркушева Пелагея Агеевна
Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Бабкина Родион Агеевна
Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Дрягина Татьяна Агеевна
Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Блинов Калина Аггеев
Отец ребёнка: Блинов Агей Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно