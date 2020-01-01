Рублёва (Ветошкина) Меланья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва (Ветошкина) Меланья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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