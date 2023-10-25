Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катрушенко Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Катрушенко Иван Диомидов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Катрушенко Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Катрушенко Иван Диомидов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Катрушенко Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Катрушенко Иван Диомидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катрушенко Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Катрушенко Иван Диомидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно