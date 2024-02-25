Гильд Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильд Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гильд Иоганнес

Мать: Гильд Маргарета

Смерть
Неизвестно
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