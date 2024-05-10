Топчиева Надежда Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Топчиева Надежда Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Восприемник
25.09.1849 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Енегриан Людвигович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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