Чеботарева Серафима (Сима)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеботарев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеботарев Федор Иванович