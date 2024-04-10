Чеботарева Серафима (Сима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева Серафима (Сима)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Чеботарев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботарев Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботарев Федор Иванович

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