Челпанов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1920

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2000
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