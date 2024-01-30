Потапов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1973
Дочь: Селивёрстова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1977
Сын: Потапов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Потапов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно