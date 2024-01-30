Потапов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1973

Дочь: Селивёрстова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1977

Сын: Потапов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Потапов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Потапова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Наталья Ивановна

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