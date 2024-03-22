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Нестеренко Николай Павлович

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1934

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1958

Дочь: Кокорева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1966
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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