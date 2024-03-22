Нестеренко Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
23.07.1958
Дочь: Кокорева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Нестеренко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966