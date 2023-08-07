Оськин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.67
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.67
Отец: Оськин Владимир
Мать: Оськина Надежда
Рождение ребёнка
21.03.1990
Сын: Оськин Илья Александрович
Мать ребёнка: Оськина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оськина Татьяна Ивановна