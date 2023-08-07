Оськин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.67

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.67

Отец: Оськин Владимир

Мать: Оськина Надежда

Рождение ребёнка
21.03.1990

Сын: Оськин Илья Александрович

Мать ребёнка: Оськина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оськина Татьяна Ивановна

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