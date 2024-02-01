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Ковалев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

23.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Ковалев Павел Порфирьевич

Мать: Ковалева Мария

Рождение ребёнка
04.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Любовь Васильевна

Смерть
23.10.1987
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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