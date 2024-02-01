Ковалев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти23.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Ковалев Павел Порфирьевич
Мать: Ковалева Мария
Рождение ребёнка
04.06.1957
Рождение ребёнка
14.04.1970
Рождение ребёнка
14.04.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1987
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край