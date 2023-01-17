Хохлова (Авилова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Авилова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1958

Отец: Авилов Юрий Александрович

Мать: Авилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.04.1982

Дочь: Гребешова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.05.1983

Дочь: Симагина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.10.1986

Дочь: Илюшина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Владимир Анатольевич

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