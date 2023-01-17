Хохлова (Авилова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1958
Отец: Авилов Юрий Александрович
Мать: Авилова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.04.1982
Дочь: Гребешова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
13.05.1983
Дочь: Симагина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
07.10.1986
Дочь: Илюшина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно