Бетехтина Фиона Герасимова 1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтина Фиона Герасимова

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Егор Федоров

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Бетехтин Федул Егоров

Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Бетехтин Иван Егоров

Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Бетехтина Мария Егорова

Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Бетехтина Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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