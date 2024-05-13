Бетехтина Фиона Герасимова
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Бетехтин Иван Егоров
Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Бетехтина Мария Егорова
Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Бетехтина Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Бетехтин Егор Федоров
Смерть
Неизвестно