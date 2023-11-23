Матвей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Федоров

Матвей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Федор Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Павел Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.3512 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12604
Рождение ребёнка
1797

Сын: Четвертинин Илья Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Морева Анна Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Четвертинин Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Четвертинин Сергей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Дмитриевского Мологского уезда Матвея Федоровича. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 3- го разряда. 27 марта 1827 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.