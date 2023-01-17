Титов Егор Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Егор Карпович

Титов Егор Карпович

avatar

Место рождения

Балахтимерево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.05.1898

Дата смерти

28.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахтимерево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1941
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
28.03.1945
г. Гданьск, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close