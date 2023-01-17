Титов Егор Карпович
Место рождения
Дата рождения18.05.1898
Дата смерти28.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1941
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
28.03.1945
г. Гданьск, Польша