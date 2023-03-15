Терновой Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Терновой Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терновой Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Терновая Гарпина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Терновой Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Терновая Гарпина
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Терновая Гарпина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терновая Гарпина
Смерть
Неизвестно