Терновой Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновой Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Терновой Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терновой Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Терновая Гарпина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Терновой Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Терновая Гарпина

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Терновая Гарпина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновая Гарпина

Смерть
Неизвестно
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