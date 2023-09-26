Щербаков Феодор Савинович
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1895
Сын: Щербаков Афанасий Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Щербаков Василий Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Щербаков Павел Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1899
Сын: Щербаков Андрей Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1902
Сын: Щербаков Леонтий Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Щербакова Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Щербаков Михаил Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: Щербакова Серафима Феодоровна
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1909
Сын: Щербаков Николай Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Доминика Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно