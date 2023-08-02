Черкас (Узбек) Полина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас (Узбек) Полина Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Узбек Харлампий Николаевич

Мать: Узбек Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас Федор

Смерть
Неизвестно
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