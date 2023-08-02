Черкас (Узбек) Полина Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Узбек Харлампий Николаевич
Мать: Узбек Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкас Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкас Федор
Смерть
Неизвестно