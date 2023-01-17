Диденко Лариса Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Лариса Альбертовна

Диденко Лариса Альбертовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

УЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967

Отец: Диденко Альберт

Мать: Диденко Неля Григорьевна

Бракосочетание
13.10.1989

Муж: Климкин Кирилл Анатольевич

Рождение ребёнка
28.05.1990

Дочь: Климкина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич

Рождение ребёнка
22.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996

Сын: Климкин Максим Кириллович

Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close