Диденко Лариса Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1967
Отец: Диденко Альберт
Мать: Диденко Неля Григорьевна
Бракосочетание
13.10.1989
Рождение ребёнка
28.05.1990
Дочь: Климкина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич
Рождение ребёнка
22.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996
Сын: Климкин Максим Кириллович
Отец ребёнка: Климкин Кирилл Анатольевич