Талдыкина Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина Меланья Ивановна

Талдыкина Меланья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Талдыкин Дмитрий Адрианович

Отец ребёнка: Талдыкин Адриан Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Талдыкин Николай Адрианович

Отец ребёнка: Талдыкин Адриан Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Адриан Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close