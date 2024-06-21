Петрунин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.73
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.73
Отец: Петрунин Анатолий
Мать: Петрунина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрунина Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
12.12.1996
Сын: Петрунин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Петрунина Татьяна Викторовна