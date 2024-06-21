Петрунин Сергей Анатольевич 31.03.73 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунин Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.73

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.73

Отец: Петрунин Анатолий

Мать: Петрунина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрунина Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
12.12.1996

Сын: Петрунин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Петрунина Татьяна Викторовна

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