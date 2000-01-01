Гуселетова Марфа Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетова Марфа Клементьевна

Гуселетова Марфа Клементьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Еким Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Ефремович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуселетов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Ефремович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гуселетов Николай Петрович

Отец ребёнка: Гуселетов Петр Ефремович

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Петр Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close