Булатова (Ощепкова) Васса Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Ощепкова) Васса Ануфриева

Место рождения

дер. Столбовская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.01.1753

Муж: Булатов Алексей Кондратьев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.01.1754

Сын: Булатов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1755

Дочь: (Булатова) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Булатова) Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Булатова) Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Булатова) Устинья Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763

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