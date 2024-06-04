Булатова (Ощепкова) Васса Ануфриева
Место рождениядер. Столбовская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.01.1753
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.01.1754
Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
05.12.1755
Дочь: (Булатова) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Булатова) Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Булатова) Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Булатова) Устинья Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Кондратьев
Смерть
После 1763