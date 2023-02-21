Бродзели Иван (Вано) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродзели Иван (Вано) Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бродзели Николай

Мать: Бродзели ?

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Бродзели Тенгиз Иванович

Мать ребёнка: Милица Оттовна

Тбилиси
Рождение ребёнка
03.01.1932

Сын: Бродзели Мераб

Мать ребёнка: Милица Оттовна

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ира (Флора)

Мать ребёнка: Бродзели Ася

Развод
Неизвестно

Жена: Бродзели Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродзели Ася

Развод
Неизвестно

Жена: Милица Оттовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милица Оттовна

Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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