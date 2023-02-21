Бродзели Иван (Вано) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бродзели Николай
Мать: Бродзели ?
Рождение ребёнка
01.01.1928
Мать ребёнка: Милица Оттовна
Тбилиси
Рождение ребёнка
03.01.1932
Сын: Бродзели Мераб
Мать ребёнка: Милица Оттовна
Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ира (Флора)
Мать ребёнка: Бродзели Ася
Развод
Неизвестно
Жена: Бродзели Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бродзели Ася
Развод
Неизвестно
Жена: Милица Оттовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милица Оттовна
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тбилиси