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Буденков Сергей Михайлович

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Место рождения

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.10.1894

Дата смерти

05.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова (Нарбут) Александра Семеновна

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.07.1920

Жена: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1921

Дочь: Давыдова-Данилова (Буденкова) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1923

Дочь: Спиридонова (Буденкова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1927

Сын: Буденков Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1941

Сын: Буденков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
05.03.1966
Ржев, город Ржев, Тверская область

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