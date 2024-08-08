Буденков Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.10.1894
Дата смерти05.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894
Бракосочетание
13.07.1920
Рождение ребёнка
08.10.1921
Дочь: Давыдова-Данилова (Буденкова) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Спиридонова (Буденкова) Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1927
Сын: Буденков Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
16.02.1941
Мать ребёнка: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна
Смерть
05.03.1966