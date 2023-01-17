Тимоничева Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимоничева Дарья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Тимоничев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Тимоничев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Александраа Яковлевна

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
12.04.1880

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Стефана Яковлевна

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1883

Сын: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.05.1886

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Тимоничев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Тимоничев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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