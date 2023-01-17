Тимоничева Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1872
Рождение ребёнка
13.06.1876
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Александраа Яковлевна
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1880
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Стефана Яковлевна
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1883
Сын: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1886
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1888
Сын: Тимоничев Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Тимоничев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Тимоничев Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно