Суконщикова Ефросинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Григорьевич
Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно