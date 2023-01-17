Суконщикова Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Ефросинья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Григорьевич

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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