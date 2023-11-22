Залешина Евгения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалешина Евгения Терентьевна

Залешина Евгения Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
22.10.1835

Сын: Залешин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1842

Сын: Залешин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Юлия (?) Васильевна

Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Василий Елисеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close