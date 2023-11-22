Залешина Евгения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
22.10.1835
Сын: Залешин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
05.01.1842
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Юлия (?) Васильевна
Отец ребёнка: Залешин Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно