Мирошниченко Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Валентин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2004

Сын: Мирошниченко Сергей Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.2012

Дочь: Мирошниченко Яна Валентиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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