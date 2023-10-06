Мирошниченко Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.2004
Сын: Мирошниченко Сергей Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2012
Дочь: Мирошниченко Яна Валентиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности